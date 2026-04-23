Более 220 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях в честь Дня Земли

День Земли отметили в школах и колледжах Подмосковья. В мероприятиях приняли участие более 220 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

«Навигаторы детства» вместе с Движением Первых организовали акцию «Зеленая весна». В рамках субботника участники привели в порядок территории школ, дворов, мемориалов, парков и социальных учреждений.

Также прошел флешмоб, в рамках которого были созданы тематические подкасты, видеоролики, школьные газеты. Кроме того, состоялся мозговой штурм по разработке проектов, нацеленных на решение экологических задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.