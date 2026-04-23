«Китайские авто — бомба для страховщиков»: цены падают, а риск тотальной гибели растет

Россияне, которые присматриваются к новым кроссоверам из КНР, рискуют попасть на большие деньги. Страховые компании бьют тревогу: китайские машины переоценены с точки зрения риска. Об этом сообщает Lenta.ru.

Член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин заявил, что дорогие модели из Поднебесной стремительно дешевеют. При этом вероятность тотального убытка (когда ремонт обходится дороже страховой суммы) у них заметно выше, чем у европейских или японских аналогов.

Особенно уязвимы гибриды и электрокары. Главная головная боль — аккумуляторная батарея. При любом серьезном повреждении ее приходится менять целиком, а это стоит огромных денег. Страховщики предупреждают: владелец такого авто может получить невыплату или мизерную компенсацию, если риск не был заложен в полис правильно.

Ильин советует покупателям внимательно изучать условия страхования еще до покупки. Низкая цена авто не должна вводить в заблуждение: запчасти и ремонт могут оказаться неподъемными. А страховой случай с тотальной гибелью способен оставить владельца и без машины, и без денег.

Ранее было названо условие, при котором ЦБ обрушит ключевую ставку.