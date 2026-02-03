Гражданка России была освобождена из-под незаконного удержания в мошенническом кол-центре на территории Мьянмы. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в Таиланде, ее освобождение стало результатом совместных усилий дипломатов и правоохранительных органов нескольких стран.

Согласно информации дипмиссии, молодая женщина стала жертвой транснациональной преступной сети. Злоумышленники заманивали иностранцев, в том числе россиян, фиктивными предложениями о легальной работе в Таиланде. После прохождения онлайн-собеседования и приглашения в Бангкок жертв нелегально переправляли через границу в Мьянму, где их силой принуждали к участию в мошеннической деятельности.

Успешная операция по спасению была проведена при координированном взаимодействии российского посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, а также МИД Таиланда. В настоящее время освобожденная находится в безопасном месте — миграционном центре в мьянманском городе Мьявади. Ожидается, что ее репатриация в Россию состоится в ближайшее время.