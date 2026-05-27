Бразильский нападающий «Трабнзонспора» Аугусто согласился на переход в «Зенит»

Центральный нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто согласился на переход в «Зенит», сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на Fanatik. Теперь о трансфере осталось договориться клубам.

По данным источника, зарплата бразильца в петербургском клубе вырастет в два с половиной раза. Теперь представители игрока требуют от «Трабзонспора» согласия на переход.

«Зенит» предложил за 22-летнего футболиста €18 млн, турецкий клуб рассчитывает на увеличение трансферной суммы до €20 млн.

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» год назад из бельгийского «Серкль Брюгге» за €5 млн. Он провел 40 матчей за клуб во всех турнирах и забил 15 мячей.

