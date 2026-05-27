Курбан-байрам стал символом единства: жители Кузбасса разных вероисповеданий объединяются для помощи бойцам
«Сибдепо»: губернатор Середюк поздравил мусульман Кузбасса с Курбан-байрамом
Мусульмане Кемеровской области отметили Курбан-байрам — один из самых важных и почитаемых праздников в исламе. Губернатор региона Илья Середюк обратил внимание, что эти дни служат напоминанием о том, насколько важны доброта, милосердие и забота о тех, кто рядом, а также о необходимости поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Как сообщает издание, последователи ислама в Кузбассе — наравне с представителями иных религиозных общин — вносят активный вклад в поддержание гражданского согласия и общественного единства. Они также оказывают реальную помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи, и их семьям. Губернатор подчеркнул, что именно такие совместные усилия делают регион более монолитным и устойчивым.
«Мира и добра всем нам!» — пожелал губернатор.
Ранее муфтий Аббясов высказал мнение, что Курбан-байрам знаменует победу милосердия над жестокостью.