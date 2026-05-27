«Вегас» Барбашева и Дорофеева вышел в финал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился первый финалист Кубка Стэнли. В Западной конференции «Вегас Голден Найтс» разгромили победителя регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» — 4-0 в серии.

В четвертом матче серии «Вегас» победил со счетом 2:1, уверенно контролируя ход матча.

На пятой минуте матча капитан «Рыцарей» Марк Стоун выскочил один на один с голкипером «Колорадо» и открыл счет. В третьем периоде Коул Смит увеличил преимущество, удачно сыграв на пятаке.

«Лавины» отыграли одну шайбу в концовке — Габриэль Ландескуг подставил клюшку под бросок Мартина Нечаса.

В составе «Вегаса» играли российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин на лед не выходил.

Во втором полуфинале «Каролина» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 2-1.