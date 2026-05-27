Жена Сафонова рассказала, почему он стал хорошим вратарем

Марина Кондратюк, супруга голкипера ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, опубликовала скриншот переписки с подписчиком в своей соцсети, где с долей сарказма объяснила последние успехи мужа.

Подписчик предположил, что именно из-за отношений с Мариной Сафонов стал хорошим вратарем.

«Нет, блин. Тренировался полжизни, выигрывал, старался, боролся за свое место, проявлял характер. Конечно, из-за меня. Что за вопросы?..» — написала Кондратюк.

Матвей Сафонов начинал сезон в ПСЖ запасным, однако затем сумел вытеснить с позиции первого номера француза Люка Шевалье. В общей сложности в сезоне 2025/26 он провел 26 матчей за клуб, в которых пропустил 27 мячей. 12 игр голкипер завершил на ноль.

30 мая в Будапеште ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Ранее Марина Кондратюк показала, из чего состоит ужин Матвея Сафонова.