Лучшие спортсмены городского округа Мытищи получили свои награды

В торжественной обстановке лучшие спортсмены городского округа Мытищи получили награды за высокие результаты, показанные в 2022 году. Ребята становились лучшими не только в Московской области, но и на состязаниях мирового уровня.

Награждение состоялось на сцене молодежного центра «Импульс». Глава городского округа Мытищи Юлия Крупецкая отмечает, что для нее было честью поздравить юные таланты с высокими результатами. Спортсмены получили сертификаты на получение именной стипендии главы городского округа Мытищи.

К поздравлениям присоединился олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

Юлия Крупецкая также отмечает особой благодарностью тренеров спортивных учреждений, которые помогают спортсменам достигать высоких результатов.