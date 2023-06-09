Лучшие спортсмены городского округа Мытищи получили свои награды
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
В торжественной обстановке лучшие спортсмены городского округа Мытищи получили награды за высокие результаты, показанные в 2022 году. Ребята становились лучшими не только в Московской области, но и на состязаниях мирового уровня.
Награждение состоялось на сцене молодежного центра «Импульс». Глава городского округа Мытищи Юлия Крупецкая отмечает, что для нее было честью поздравить юные таланты с высокими результатами. Спортсмены получили сертификаты на получение именной стипендии главы городского округа Мытищи.
К поздравлениям присоединился олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.
Юлия Крупецкая также отмечает особой благодарностью тренеров спортивных учреждений, которые помогают спортсменам достигать высоких результатов.
«Дорогие ребята! Вы – наша гордость. Продолжайте идти вперед к самым высоким результатам и прославлять наш округ. Уверена, ваши имена мы услышим еще не раз во время награждения победителей мировых соревнований. Дерзайте, стремитесь и достигайте. У вас все обязательно получится! Только вперед!», - написала Юлия Крупецкая в своих соцсетях.