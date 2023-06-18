Лучший руководитель проектов страны живет в Химках

На днях в Санкт-Петербурге подвели итоги V Всероссийского конкурса «Проектный руководитель». В этом году заявки на состязание подали свыше 1,2 тыс. специалистов. А отбирали лучших из лучших признанные эксперты своего дела. В итоге в номинации «Руководитель проектов» победил житель Химок Евгений Титенок, который работает директором по управлению проектами банка ВТБ.

Участникам пришлось пройти немало непростых испытаний и этапов. Все задания для них разработало правительство северной столицы. Конкурсанты решали различные кейсы. В том числе касающиеся коммунального хозяйства, благоустройства, и даже пытали совершенствовать взаимодействие власти и бизнеса. Как отметил Титенок, конкурс оказался очень полезным, а победа стала важной вехой как в профессиональном, так и в личностном росте.

«Соревноваться с лучшими профессионалами страны, которые прошли сложный многоступенчатый отбор, работать в финале под вниманием опытного жюри – это серьезный вызов для каждого участника. Справиться с волнением и проявить себя помогла энергия, заданная организаторами конкурса, и великолепная работа команды, с которой мы вместе решали наш кейс», - поделился Евгений Титенок.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

Помимо диплома и того факта, что его включили в реестр лучших проектных менеджеров России, житель городского округа Химки получил право пройти бесплатную сертификацию по престижному международному стандарту IPMA разных уровней.

Напомним, конкурс «Проектный руководитель» проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие 4 тыс. человек.