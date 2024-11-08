Луховицкие единороссы подвели итоги за 2024 год и обновили политсовет

В г.о. Луховицах прошла седьмая конференция местного отделения «Единой России». Депутат Госдумы Никита Чаплин, представители партийного политсовета, молодогвардейцы и многие другие собрались, чтобы обсудить достижения 2024 года, а также ротировать политсовет.

В ходе конференции отметили успешную реализацию разных инициатив. Известно, что партия реализует 13 федеральных и два муниципальных проекта. За год провели сотни «добрых дел» и 450 мероприятий, а также активно занимались и поддерживали волонтерскую деятельность. Кроме того, активно организовывали сбор гумпомощи для участников СВО, уделяли внимание просьбам семьям защитников.

Кроме того, благодаря выполнению 86 наказов условия для работы и жизни населения удалось улучшить. Например, в Луховицах при содействии депутатов благоустроили Аллею Славы, провели капремонт Луховицкой школы №2, преобразили часть парка имени Воробьева. Также запустили реконструкцию стадиона «Спартак».

В настоящее время депутаты сосредоточены на решении вопросов по водоснабжению в южной части города. Как подчеркнул депутат Никита Чаплин, с правительством Московской области были достигнуты договоренности по проведению комплексных работ в 2025-2026 годах. В рамках запланированного не только поменяют фильтры очистки, но и обновят водозаборный узел, заменят изношенные трубы по городу.

Глава Луховиц, секретарь окружного отделения партии Сергей Тимохин получил благодарность секретаря Генерального совета «Единой России». В ходе выступления на конференции лидер луховицких единороссов отметил, что партийцы каждый год показывают высокие результаты.

«В округе нет такой проблемы, громкого события или масштабного мероприятия, в решении или проведении которых местное отделение не принимало бы участие», — сказал Сергей Тимохин.

Отметил глава муниципалитета и то, что за 2024 год успешно провели две избирательные кампании. В горокруге за действующего президента Владимира Путина набралось 90,48% голосов, при том, что по Подмосковью показатель равнялся 86,5%, а по стране — 87,28%. В сентябре текущего года также провели выборы в местный Совет депутатов, и вновь с рекордной явкой — 50,3%.

«По одномандатным округам мы взяли все 10 мест, а по партийным спискам набрали 73,74% и взяли еще 7 мест в Совете, что тоже рекорд по Московской области. 17 представителей партии «Единая Россия» в итоге вошли в состав Совета», — уточнил в ходе выступления Сергей Тимохин.

Финалом конференции стало тайное голосование в рамках ротации местного партийного политсовета. Исключили Николая Урютина, Владимира Алешина и Владимира Гинсберга, поставив вместо них Ирину Каштан, Дмитрия Голованова и Андрея Королева.