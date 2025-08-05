Луховицы отметили 95-ю годовщину со дня основания ВДВ

Десантники в парадной форме, в тельняшках и с национальными флагами собрались на Аллее Славы в компании друзей, родных и близких. Для военнослужащих День ВДВ – это не только возможность вспомнить павших товарищей, но и встреча с проверенными друзьями, коллегами по службе и представителями боевого братства.

«Воздушно-десантные войска – гордость нашей страны, элита российской армии и образец для подражания молодежи. «Крылатая пехота» России отмечает 95-летие. Ее девиз – «Никто кроме нас!» – говорит о многом. Команде ВДВ желаю крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья, продолжать укреплять славные традиции служения и товарищества», – обратился к собравшимся глава Луховицкого округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Поздравительные слова десантникам также сказали председатель местного отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Веселов и руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Луховицам Николай Поляков.

В рамках празднования состоялась церемония вручения памятных медалей «95 лет ВДВ».

Военнослужащие войсковой части порадовали зрителей показательным выступлением, продемонстрировав мастерство владения оружием и навыки ведения ближнего боя.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу, где значатся имена луховичан, павших в различных вооруженных конфликтах.