Луховицы отметят День ВДВ митингом на Аллее Славы
Фото: [Пресс-служба Администрации муниципального округа Луховицы]
В Луховицах запланировано празднование Дня Воздушно-десантных войск. В субботу, 2 августа, на Аллее Славы города пройдет традиционный митинг, организованный администрацией округа и Домом культуры «Старт».
Жителей и гостей города приглашают принять участие в мероприятии, рассчитанном на любую аудиторию (0+).
«С приветственными словами к ветеранам и военнослужащим ВДВ обратятся глава Луховицкого муниципального округа Сергей Тимохин, представители Луховицкого благочиния, Совет ветеранов и общественной организации «Боевое братство», а также местные депутаты. Посетителей ожидает захватывающее зрелище – показательные выступления военнослужащих войсковой части. Кроме того, будет проведена церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти луховицких жителей, погибших в локальных военных действиях и вооруженных конфликтах», – сообщили в администрации муниципального округа Луховицы.
Начало митинга запланировано на 10.00. Участие в мероприятии открыто для всех желающих.