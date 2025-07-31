Луховицы отметят День ВДВ митингом на Аллее Славы

«С приветственными словами к ветеранам и военнослужащим ВДВ обратятся глава Луховицкого муниципального округа Сергей Тимохин, представители Луховицкого благочиния, Совет ветеранов и общественной организации «Боевое братство», а также местные депутаты. Посетителей ожидает захватывающее зрелище – показательные выступления военнослужащих войсковой части. Кроме того, будет проведена церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти луховицких жителей, погибших в локальных военных действиях и вооруженных конфликтах», – сообщили в администрации муниципального округа Луховицы.