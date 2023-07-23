Лукашенко заявил, что западные территории Украины могут быть «оторваны» НАТО

Высказывания Лукашенко касательно Украины и ее возможного вступления в Североатлантический альянс вызывают большой интерес и поднимают важные вопросы отношений между странами. Слова белорусского лидера передает RT .

Как известно, Лукашенко считает, что планы о вступлении Украины в НАТО по частям направлены на отрыв ее западных территорий.

Он утверждает, что идут разговоры о принятии Украины в НАТО по частям, которые, по его мнению, направлены на отсоединение Западной Украины и присоединение ее к Польше.

Более того, Лукашенко подчеркнул, что отрыв Западной Украины несовместим с интересами Белоруссии и России. Он также заявил, что Белоруссия будет поддерживать Западную Украину, если это потребуется ее населению.