Луна, полеты на Марс и Гагарин: масштабный тест показал знания россиян о космосе

Ко Дню космонавтики портал Наука Mail провел масштабное исследование. Более 37 тысяч человек ответили на вопросы о Юрии Гагарине, ключевых событиях космической истории и оценили развитие отрасли сегодня. Результаты показали: прошлое знают, но с деталями бывают сложности, а настоящее оценивают по-разному.

Имя Гагарина прочно вшито в культурный код. Базовые факты о его полете известны широкой аудитории. Однако чем глубже детали, тем больше расхождений. При этом знаковые фигуры узнают почти без ошибок. Первый выход в открытый космос (Алексей Леонов) назвали 94% участников. Первую женщину-космонавта (Валентина Терешкова) — 99%. «Главного конструктора» (Сергей Королев) — 95%. Основоположника теоретической космонавтики (Константин Циолковский) — 83%. Название корабля Гагарина («Восток») — 75%.

А вот с деталями полета сложнее. Длительность правильно указали 62% опрошенных, число витков вокруг Земли — 65%. Позывной Гагарина («Кедр») верно назвали только 46%. Остальные выбрали «Сокола» (37%) или варианты «Беркут» и «Орел» (около 17%). С первой искусственной станцией тоже вышла путаница: правильный ответ «Спутник-1» дали 37%, а «Салют-1» выбрали 35%. Аудитория разделилась почти поровну. А основной пилотируемый корабль «Союз» назвали 45%, хотя 42% отдали голос за «Прогресс».

Интерес к космосу высокий, но внимание распределено неравномерно. Регулярно следят за новостями российской космонавтики 36% опрошенных, время от времени — 35%, только за крупными событиями — 18%. Редко обращают внимание 6%, практически не интересуются — 5%. В сумме более 70% респондентов так или иначе соприкасаются с темой, но системно следят за ней лишь треть.

Оценки текущего состояния отрасли оказались неоднозначными. Мнения разделились пополам. Активно развивается — так считают 6%, скорее развивается — 14%, без существенных изменений — 27%, скорее не развивается — 32%, есть заметные проблемы — 19%. Затруднились ответить 3%. В итоге космонавтика не воспринимается как сфера стремительных прорывов, но и однозначного негатива нет. Скорее как область, где движение есть, но его темпы вызывают вопросы.

Когда респондентов попросили назвать главные достижения последних лет, явного лидера не возникло. В отличие от советской эпохи, современный этап не складывается в одну доминирующую историю успеха:

20% — Строительство космодрома «Восточный»

18% — Запуск спутников и развитие орбитальных группировок

16% — Проект Российской орбитальной станции (РОС)

13% — Ракеты семейства «Ангара»

7% — Научные модули МКС

6% — Обсерватория «Спектр-РГ»

Интерес к космосу не сводится к одному направлению. Он распределился между «романтикой полетов» и прикладными задачами поровну. Освоение Луны и Марса волнует 20%, практическое применение (связь, навигация, наблюдение за Землей) — тоже 20%. Пилотируемая космонавтика и ракетная техника набрали по 13%, орбитальные станции — 12%, автоматические миссии и научные исследования — по 11%. Восприятие космоса постепенно смещается в сторону практической пользы.

На вопрос о влиянии космической отрасли на повседневную жизнь ответы оказались почти единодушными. Сильное влияние признали 57%, скорее влияет — 20%, незначительное — 11%, практически не влияет — 10%.

Перспективы освоения Луны оценивают сдержанно-оптимистично. Да — уверены 22%, скорее да — 32%. В сумме чуть больше половины допускают активное освоение в ближайшие 10-20 лет. Скорее нет — 27%, нет — 17%. Почти каждый второй либо сомневается, либо не верит в такой сценарий.

Запрос на космический контент в медиа остается высоким. Да — хотели бы видеть больше материалов 45%, скорее да — 23%, иногда — 25%. Около двух третей респондентов считают, что тема недораскрыта в текущей медиаповестке.

Тест и опрос проходили на портале Наука Mail с 9 по 12 апреля 2026 года. Участие приняли более 37 тысяч человек. Из них около 33 тысяч ответили на вопросы о космонавтике времен СССР, а 4 тысячи поделились мнением о современном развитии отрасли.

