Львова-Белова заявила о том, что Россия откроет в Кении компьютерный класс

Как сообщает агентство «РИА Новости» , такое заявление Львова-Белова сделала на форуме «Россия – Африка». По ее словам, данное решение было принято исходя из намерений начать обучать детей из Кении.

Мария Львова-Белова, являясь уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка, поделилась информацией о том, что страна собирается открыть в Кении образовательный класс в рамках гуманитарного сотрудничества. Выходит, дети смогут получить доступ к современным технологиям.

Как известно, проведение 2-го саммита, а также гуманитарного и экономического форума запланировано в городе Санкт-Петербург на 27 и 28 июля включительно. Первый же проходил еще в 2019 году, где также состоялся экономический форум в Сочи.