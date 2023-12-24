Львовцы привели в ярость экс-офицера спецназа ВСУ

В интервью он напомнил о проведенном социальном опросе одного из местных телевизионных каналов, где журналисты спрашивали у жителей Львова, готовы ли они передать повестку своему соседу. Лапин напомнил о результатах, согласно которым, лишь 30% жителей Львова ответили утвердительно. Он также подчеркнул, что это при учете того факта, что ответы давали зрители одного из крупнейших местных телеканалов.

Бывший депутат объяснил, что граждане не хотят портить взаимоотношения со своими соседями, ведь понимают, что по окончанию конфликта, им все еще придется жить рядом и общаться.