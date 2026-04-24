М-4 и М-11 станут бесплатными: кого отменят от платы за проезд по трассам

В Госдуме выступили с инициативой, которая может значительно облегчить жизнь миллионам россиян. Депутаты предложили полностью освободить многодетные семьи и граждан с инвалидностью от оплаты проезда по федеральным платным дорогам. Обращение уже направлено в Минтранс, пишет интернет-издание «Абзац».

Суть инициативы: от Москвы до окраин

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова направили официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину 24 апреля 2026 года. Парламентарии предлагают распространить опыт крупных мегаполисов на всю страну.

Аргументы депутатов:

В Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи уже имеют значительные льготы на проезд в общественном транспорте.

Междугородние поездки по платным трассам сегодня обходятся семейному бюджету в десятки тысяч рублей.

Бесплатный проезд для социально уязвимных категорий — это не только финансовая помощь, но и вопрос безопасности: семьи перестанут выбирать перегруженные и опасные бесплатные дублеры ради экономии.

Кого затронет новая мера?

Если Минтранс поддержит предложение, право на бесплатный проезд по трассам вроде М-11 «Нева», М-12 «Восток» или М-4 «Дон» получат:

Многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей).

Граждане с инвалидностью всех групп.

Законные представители детей-инвалидов.

Миронов подчеркнул, что логика здесь проста: школьные автобусы уже ездят по платным дорогам бесплатно, и семьи с детьми заслуживают аналогичного отношения.

Текущая ситуация и альтернативы

На сегодняшний день массовых федеральных льгот на проезд по платным дорогам для этих категорий нет. Однако в 2026 году действуют точечные меры:

Скидка 15%: Госкомпания «Автодор» предоставляет такую льготу многодетным семьям при использовании транспондера (акция продлена на весь 2026 год).

Скидка 30% на покупку транспондера: Действует для многодетных семей до 30 сентября 2026 года при подтверждении статуса через мессенджеры или личный кабинет.

Что дальше?

Обращение находится на рассмотрении в Министерстве транспорта. Стоит отметить, что ведомство в апреле 2026 года уже проявляет активность в поддержке многодетных: например, Андрей Никитин предложил увеличить время бесплатной парковки для них в аэропортах и на вокзалах, а также ввести специальный дорожный знак «Многодетные». Станет ли проезд по трассам полностью бесплатным, во многом зависит от того, как правительство решит вопрос компенсации выпадающих доходов частным инвесторам дорог.