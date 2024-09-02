Магазин, построенный по инвестпроекту, проверили инспекторы Главгосстройнадзора в Истре

Отмечается, что по результатам осмотра специалисты «СтройЭксперта» выдали положительное заключение о соответствии здания магазина требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка и проектной документации.

Предприятие розничной торговли возвели в рамках инвестиционного проекта, направленного на развитие местной инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей Алексеевки. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Объем инвестиций в проект составил шестьдесят пять миллионов рублей.

Новый магазин площадью свыше одной тысячи квадратных метров возвели за восемь месяцев. В настоящее время в магазине завершают внутреннюю отделку и готовят помещение к оснащению торговым оборудованием. Для жителей деревни здесь появится порядка пятнадцать новых рабочих мест.