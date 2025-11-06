Магазины могут лишиться права готовить кулинарную продукцию и продавать

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает запрет на приготовление выпечки и салатов непосредственно в магазинах. Об этом сообщает ТАСС .

В пояснительной записке к проекту закона указано, что в последние годы все больше магазинов совмещают торговлю товарами и производство кулинарной продукции, включая выпечку, салаты и десерты. По мнению авторов документа, такое совмещение создает риски для здоровья потребителей.

Кроме того, проект закона предусматривает запрет на продажу продуктов с остаточным сроком годности менее 24 часов. Розничная цена товара не должна превышать цену поставщика более чем на 15%. Также законопроект ограничивает продажу продукции под собственными брендами торговых сетей.

Если инициатива будет принята, магазины будут обязаны закупать готовые продукты у сторонних производителей и исключить приготовление еды на месте.

Ранее сообщалось о том, что перед жутким убийством в офисе «Россети» между экс-супругами был конфликт.