Магниты едва не привели к смерти ребенка

В Тазовской районной больнице врачи провели экстренную операцию ребенку, проглотившему 11 магнитов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Первоначально у мальчика подозревали аппендицит, но обследование выявило настоящую причину недомогания – в кишечнике застряли магнитные шарики, создавшие опасное давление на стенки органа.

Хирурги точно определили расположение инородных предметов и провели срочное вмешательство. Магниты, притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, могли вызвать некроз тканей или перитонит. Операция прошла успешно. В настоящее время ребенок восстанавливается и ожидает выписки.

Врачи напомнили родителям о необходимости убирать подобные магнитные игрушки из зоны доступа малышей и немедленно обращаться за помощью при подозрении на проглатывание.

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