Магниты едва не привели к смерти ребенка
Тазовские врачи спасли ребенка, вытащив 11 магнитов из кишечника
Фото: [unsplash.com]
В Тазовской районной больнице врачи провели экстренную операцию ребенку, проглотившему 11 магнитов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Первоначально у мальчика подозревали аппендицит, но обследование выявило настоящую причину недомогания – в кишечнике застряли магнитные шарики, создавшие опасное давление на стенки органа.
Хирурги точно определили расположение инородных предметов и провели срочное вмешательство. Магниты, притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, могли вызвать некроз тканей или перитонит. Операция прошла успешно. В настоящее время ребенок восстанавливается и ожидает выписки.
Врачи напомнили родителям о необходимости убирать подобные магнитные игрушки из зоны доступа малышей и немедленно обращаться за помощью при подозрении на проглатывание.
Ранее сообщалось, что врачи в Московской области спасли пациентку с грибковым телом в носу.