Майские праздники — 2026: опубликован окончательный график выходных для работающих

Россиян ожидают два периода отдыха: три дня в честь Праздника Весны и Труда и еще три — в честь Дня Победы. Суммарно выходные продлятся шесть дней, что стало минимумом за последние восемь лет, пишет ТАСС.

В мае 2026 года жителей страны ждут два блока продолжительных выходных. Первый период приурочен к Празднику Весны и Труда: отдыхать граждане будут с 1 по 3 мая включительно. Второй отрезок связан с Днем Победы — выходные выпадают на 9, 10 и 11 мая.

Таким образом, общая продолжительность майских праздников в этом году составит шесть дней. Как отмечают эксперты, это самый короткий суммарный период отдыха за последние восемь лет. Для сравнения: в 2022, 2024 и 2025 годах россияне отдыхали по восемь дней, а в 2023-м — семь. Самые продолжительные майские каникулы за этот период пришлись на 2019 год, когда выходные суммарно заняли девять дней.