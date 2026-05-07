Майское подорожание: стоимость бензина в России продолжает расти

Российские топливные сети начали последний весенний месяц с обновления ценников. Аналитики фиксируют восходящий тренд, который затронул большинство субъектов страны и все категории автомобильного горючего. Об этом пишет пишет Южный Федеральный со ссылкой на 110 km.

Статистика цен в регионах

За первую неделю мая средний показатель стоимости литра топлива в России увеличился на 8 копеек, достигнув отметки в 67,18 рубля. География подорожания охватила 44 региона. Наиболее ощутимый скачок цен зафиксирован в Чеченской Республике, где топливо прибавило сразу 1,6%. В крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — рост оказался более умеренным и составил 0,2% и 0,1% соответственно. На общем фоне выделяется Ингушетия, ставшая единственным регионом с символическим снижением цены на 0,1%.

Динамика по видам топлива

Рост затронул весь ассортимент АЗС. Популярный АИ-92 теперь обходится водителям в среднем по 63,59 рубля, а АИ-95 подорожал до 69,07 рубля. Самую активную динамику показал премиальный сегмент: бензины марки АИ-98 и выше прибавили 16 копеек, вплотную приблизившись к отметке 94 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также не осталась на месте, увеличившись до 78,15 рубля. Для сравнения, еще в январе средняя цена по рынку была на уровне 65,39 рубля, что подчеркивает устойчивый рост расходов автомобилистов с начала 2026 года.

Причины и прогнозы аналитиков

Специалисты отрасли выделяют два ключевых фактора текущей ситуации: традиционный сезонный всплеск спроса, связанный с началом дачного и туристического сезонов, а также общую конъюнктуру рынка нефтепродуктов. В марте и апреле уже наблюдались резкие скачки стоимости, когда цены росли на 14–24 копейки еженедельно. По мнению экспертов, владельцам транспорта стоит готовиться к дальнейшей волатильности и учитывать растущие траты при планировании личных и семейных бюджетов.