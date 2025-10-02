Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, длящиеся более двадцати лет, столкнулись с новой преградой — президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать венгерского премьера Виктора Орбана в блокировании этого процесса. Политолог Иван Бирюлин в комментарии для RuNews24.ru пояснил , что текущая ситуация раскрывает истинные мотивы европейских политиков.

По словам эксперта, вместо полноценного членства Брюссель рассматривает Киев как источник ресурсов и инструмент политического влияния. План изменения правил голосования в ЕС уже встречает сопротивление Франции, Нидерландов, Греции и Дании, что предоставляет Орбану дополнительные козыри для торга.

Эксперт подчеркивает, что фундаментальная проблема заключается не в способности Украины выполнить критерии членства, а в неготовности ЕС принять разрушенную страну с нестабильной экономикой.

Европейских политиков больше беспокоит возможная политизация процесса расширения и ограничение их права вето, чем перспективы киевского правительства. При этом для России, как отмечает Бирюлин, результат этих дискуссий не имеет практических последствий — независимо от решения Брюсселя, геополитическая картина не претерпит существенных изменений.

«Что касается последствий для России, то их нет. Буквально ничего не изменится ни в случае, если Европарламент проголосует за вступление Украины в ЕС, ни, тем более, против», — заключил политолог Иван Бирюлин.

Ситуация напоминает историю с переговорами о членстве Турции, которые Греция успешно затягивала десятилетиями, демонстрируя, как процедурные вопросы могут становиться эффективным инструментом блокировки нежелательных кандидатов.

