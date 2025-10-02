Франция стремится втянуть Европу в войну: Макрон предлагает блокировать танкеры «теневого флота» — чем ответит Россия?

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задерживать в море на несколько недель танкеры так называемого теневого флота, чтобы сорвать поставки якобы российской нефти. Таким образом французы пытаются надавить на Россию. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, удастся ли это Франции и какой ответ ждать от России.

Как напомнил эксперт, эти танкеры идут не под российским флагом, поэтому формально у РФ нет поводов вмешиваться в эти вопросы.

«Но я думаю, что будет разработана методология, когда нечаянно в районе, где такое задержание произошло, может появиться российский военный корабль. И уже один из таких кораблей так называемого теневого флота сопровождали два наших военных судна», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, для Макрона — это политическая игра, сначала работа по Украине и конфликту, теперь вопрос с танкерами.

«Они до сих пор всерьез не могут воспринять, что получат от нас ответ. При этом перебои по снабжению других стран нефтью — это бредовая идея. Но то, что это может быть поводом к войне, это вполне реально», — заключил Светов.

