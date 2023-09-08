Макрона освистали во время открытия чемпионата мира по регби

Старт турнира, который продлится с 8 по 28 сентября во Франции, запомнится неприятным эпизодом во время открытия. Торжественная речь французского президента Эммануэля Макрона потонула в свисте и неодобрительных криках болельщиков с трибун стадиона в Париже.

Церемонию открытия чемпионата мира по регби транслировал французский телеканал TF1. Макрон заметил поведение болельщиков и неоднократно неодобрительно морщился.

Как сообщает агентство «Франс Пресс», в фан-зонах в Париже и Марселе присутствующие фанаты тоже выражали свое неодобрение Макрона, свистя и оскорбляя президента Франции, выступавшего с экранов мониторов.