Макрониху затравили, обвинив в дискриминации трансгендеров

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, заподозрили в проявлении дискриминации по отношению к трансгендерам. Об этом сообщает французское издание Libération.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс из-за её утверждений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. В ответ на иск Макрона Оуэнс выразила готовность отстаивать свою позицию в суде.

В статье подчёркивается, что Брижит Макрон не следовало обращаться в суд с иском против Кэндис Оуэнс, американской журналистки, которая высказала предположение о том, что супруга президента Франции родилась мужчиной.

«Она чувствует себя преследуемой и затравленной, но выбранная ею юридическая стратегия представляется контрпродуктивной. Ведь, пытаясь обелить своё имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей» — говорится в материале.

Авторы статьи считают, что ей следовало бы последовать примеру таких известных людей, как Мишель Обама, супруга бывшего президента США, Джордж Клуни, Леди Гага и Хью Джекман. Все они также были объектами слухов, но не стали придавать им значения.

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