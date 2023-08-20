МакSим вышла на сцену после лечения от алкогольной зависимости

Артистка порадовала поклонников, исполнив свои главные хиты и заставив всех восхищаться своим талантом и энергией на сцене. МакSим поделилась своей историей о борьбе с зависимостью от алкоголя и получила поддержку от своей семьи и фанатов.

Напомним, что в конце весны этого года произошел скандал из-за отмены концертов. В интернете появились видео, на которых певица еле держится на своих двоих. Некоторое время спустя МакSим смело обратилась к поклонникам, признав свою проблему с алкогольной зависимостью. К счастью, сейчас она успешно прошла курс лечения.