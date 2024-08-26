Малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб» появится в Подмосковье

На территории Наро-Фоминского городского округа планируют построить малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб». Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер ФСК Family обустроит комплекс вблизи деревни Мартемьяново на территории чуть более тридцати двух гектаров. Всего в проекте, состоящем из пяти очередей, планируется построить чуть более ста многосекционных таунхаусов, а также два многоквартирных малоэтажных дома. Ожидается, что в поселке будут проживать более тысячи ста семей.

На территории жилого комплекса будут построены муниципальная общеобразовательная школа на 350 мест с мультимедийными и ИТ-классами, детский сад на 170 мест. Также в проекте будут крытый бесплатный тренажерный зал и детская комната для кратковременного пребывания малышей. В состав коммерческой инфраструктуры войдут магазины и кафе.

Основная идея проекта строится на концепции «реки», где центральный бульвар образует «русло», расширяющееся в точках поворота и смены траектории. Главные точки притяжения — зоны воркаута, детские площадки, скейт-парк — сосредоточатся вдоль основного русла «реки». Соседство детских площадок для разных возрастов позволит учесть интересы всех членов семьи.