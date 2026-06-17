«Малыш» и «роза»: как аферисты развели пенсионерок на несколько миллионов

В Вологде мошенники развели трех пенсионерок на 2,3 млн рублей, заставив их поверить, что они участвуют в спецоперации и спасают соседок, пишет RuNews24.ru . 90-летняя женщина упаковала сбережения в коробку, 77-летняя стала курьером и собрала деньги у других жертв, а доверчивый мужчина продал Porsche Cayenne за треть рыночной цены.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли схему мошенничества, жертвами которого стали три пожилые жительницы Вологды. Общий ущерб — 2 миллиона 345 тысяч рублей.

Все началось со звонков на домашние телефоны пенсионерок 90, 77 и 75 лет. Неизвестные представлялись сотрудниками провайдера и выманивали персональные данные. Затем в дело вступали лжесиловики, которые запугивали женщин: якобы их сбережения пытаются перевести за границу.

90-летняя пенсионерка. Ей сообщили о необходимости задекларировать наличные. Она упаковала 365 тысяч рублей в коробку.

75-летняя пенсионерка. Ее убедили, что она участвует в операции по борьбе с коррупцией. С ней связался человек по кодовому слову «малыш» и скоординировал передачу 1 миллиона рублей.

77-летняя женщина. Ее использовали как курьера. Она забрала деньги у двух других потерпевших, добавила свои 980 тысяч и стала ждать «инкассатора».

К ней пришел мужчина с кодовым словом «роза» и забрал всю сумму — 2,3 миллиона рублей. Полицейские задержали 33-летнего курьера из Московской области. Он сознался, что нашел «подработку» в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой стал 48-летний мужчина. Он продиктовал код из SMS лжесотруднику «Россетей», и мошенники получили доступ к его «Госуслугам». Затем лжесотрудник прокуратуры сообщил о взломе и предложил «защиту». Мужчине велели продать Porsche Cayenne и перевести деньги. Он продал авто за 4 миллиона вместо 12 и через курьера передал деньги. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

В 2026 году мошенники все чаще используют сложные схемы с элементами социальной инженерии.

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