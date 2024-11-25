Мам и жен участников СВО пригласили в День матери в Пушкинский театр

В День матери мамы участников спецоперации посетили спектакль, организованный для них в Пушкинском музыкально-драматическом театре.

Представление «Ночь в оперетте» — это спектакль-ревю, вдохновением для которого стали известные классические и советские оперетты. Яркое представление с участием лучших артистов театра подготовили для матерей, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне СВО с целью защиты родного Отечества.

Мероприятие также посетили жены военнослужащих РФ. Большую часть аудитории составили родственники бойцов. Режиссер-постановщик Борис Урецкий подобрал репертуар таким образом, чтобы внимание почетных зрителей было сосредоточено от первой до финальной секунды спектакля. Гости мероприятия оставили положительные отзывы о спектакле.

Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский стартовала акция «Письмо солдату».