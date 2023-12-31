Маргарита Недомеркова из Новоазовского района получила ноутбук в рамках акции «Елка желаний»

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия — одна большая семья!» — отметил Никита Юрьевич во время проведения акции в Доме Правительства Московской области.