Маргарита Недомеркова из Новоазовского района получила ноутбук в рамках акции «Елка желаний»
Депутат Государственной Думы от Московской области Никита Чаплин исполнил новогоднее желание Маргариты Недомерковой, проживающей в поселке Седово в Донецкой Народной Республике.
«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия — одна большая семья!» — отметил Никита Юрьевич во время проведения акции в Доме Правительства Московской области.
Напоминаем, что девушка хотела получить ноутбук для того, чтобы проектировать ландшафтные парки, детские площадки, а также жилые массивы для родного края.