Маргарита Симоньян: «У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»
Симоньян рассказала, что ей предстоит операция из-за тяжелого заболевания
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе эфира на канале «Россия 1» сделала откровенное заявление о состоянии своего здоровья.
Журналистка сообщила, что на прошедшей неделе у нее диагностировали серьезное заболевание, требующее немедленного хирургического вмешательства.
В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян пояснила, что операция запланирована на ближайший день и будет проведена в области, скрытой недавно полученной государственной наградой. Редактор призналась, что решение выйти в прямой эфир далось ей нелегко.
"Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила Симоньян.