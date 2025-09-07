Маргарита Симоньян: «У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»

"Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила Симоньян.