Марина Федункив вновь надела свадебное платье спустя два года

Как сообщает KP.RU , 51-летняя актриса, известная зрителям благодаря роли в популярном сериале «Реальные пацаны», заинтриговала своих подписчиков в социальных сетях.

Некоторые фанаты сразу начали задавать вопросы и размышлять о возможности ее второго брака. Напомним, что два года назад Марина Федункив уже выходила замуж за итальянца по имени Стефано Маджи.

Многие полагают, что ролик с выходом актрисы в свадебном платье является просто шуткой или рекламным трюком. Тем не менее, есть и те, кто предполагает, что это связано с новым проектом, над которым она могла работать. В любом случае, Федункив добавила некий загадочный момент в свою жизнь, вызвав интерес у поклонников.

Стоит отметить, что актриса сама пока ничего не подтверждает, предоставляя своим фанатам возможность разгадать загадку самостоятельно.