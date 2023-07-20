Марина Федункив вновь надела свадебное платье спустя два года
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Как сообщает KP.RU, 51-летняя актриса, известная зрителям благодаря роли в популярном сериале «Реальные пацаны», заинтриговала своих подписчиков в социальных сетях.
Некоторые фанаты сразу начали задавать вопросы и размышлять о возможности ее второго брака. Напомним, что два года назад Марина Федункив уже выходила замуж за итальянца по имени Стефано Маджи.
Многие полагают, что ролик с выходом актрисы в свадебном платье является просто шуткой или рекламным трюком. Тем не менее, есть и те, кто предполагает, что это связано с новым проектом, над которым она могла работать. В любом случае, Федункив добавила некий загадочный момент в свою жизнь, вызвав интерес у поклонников.
Стоит отметить, что актриса сама пока ничего не подтверждает, предоставляя своим фанатам возможность разгадать загадку самостоятельно.