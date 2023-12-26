Маркетолог Прасолова рассказала особенности хлеба в пакетах

Жители нашей страны нередко задумываются об отличиях нарезанного и упакованного хлеба, якобы он не такой вкусный и быстро портится. Маркетолог Ирина Прасолова рассказала, чем отличается нарезанный и упакованный хлеб от обычного. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, хлеб запотеет, если его упаковка идет в горячем виде, поэтому его предварительно остужают.

Эксперт добавила, что такое охлаждение в специальном кулере проходит быстро, из-за чего хлеб остается свежим.

По ее мнению, таким образом, нарезанный хлеб практически ничем не отличается от целого.