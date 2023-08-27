Маркетолог рассказал о том, как не попасться в руки инфоцыган

Раньше было довольно сложно найти человека, который за деньги хотел бы поделиться своими знаниями и опытом. Сейчас же рынок кишит инфопродуктами, которые выдаю себя за качественное онлайн-образование.

Многие продавцы курсов, на самом деле, не обладают теми навыками, какие они преподают в своих инфопродуктах. Секрет прост: любая скопированная информация из интернета могла лечь в основу их продукта. Но это не повод отчаиваться, ведь еще есть шанс наткнуться на достойные курсы.

Маркетолог Тимур Вершинин рассказал, как это сделать. По его словам, нужно обратить внимание на комьюнити. Если легко найти участников и выпускников курса, то это хороший показатель – с ними можно пообщаться. Ну а если же все скрыто от посторонних глаз, то качество обучения может хромать.

С другими советами специалиста можно ознакомиться, перейдя на портал «Дни.ру».