Маркетолог рассказала, какие хитрости магазинов и кафе побуждают россиян тратить больше

Бизнес всегда старается угадать поведение и потребности людей, которые в период праздников достаточно очевидны. Продумывается все до мелочей задолго до начала Нового года, Рождества и других событий. Однако главная задача магазинов в данном случае, это задать покупателям настроение: именно за эмоции россияне готовы переплачивать в ожидании праздника. Об этом предупредила маркетолог Людмила Тришкина в беседе с RuNews24.ru.

«Мои коллеги также продумывают визуальные и эмоциональные продажи через свое предложение, выполненное «под ключ», что помогает человеку почувствовать заботу, а бизнесу получить значительную прибыль», — отметила специалист.

Ряд лайфхаков помогает бизнесу зарабатывать на праздниках больше. В первую очередь, это создание тематических фотозон, превращение заведений в праздничное место. В кофейнях — это обязательное появление новогодних вкусов и новинок. Многие магазины и общепиты вводят акции, такие как поощрения за фото и отметки в Сети. Также могут раздавать и бесплатные наклейки, стикеры, открытки для настроения клиента. Также бизнес часто кооперируется с другими партнерами, чтобы проводить совместные мероприятия, создавать новые предложения по тематике праздника. Все это — лишь малая часть, которая создает людям настроение и побуждает их тратить еще больше.