«Мармелад из морского кошмара». Медузы из Азовского моря могут стать основой для конфет и лекарств

Ежегодное нашествие медуз на побережье Азовского моря, омрачающее отдых, может обернуться экономической выгодой. По мнению биологов, этих морских обитателей можно использовать в промышленности, создавая из них пищевые и медицинские продукты.

Как рассказал в интервью «КП-ростов-на-Дону» кандидат биологических наук Сергей Дудкин, медузы — это ценный водный ресурс.

«Медузы — это точно такой же водный биологический ресурс, который содержит биологически ценные компоненты, которые могут использоваться как объект рыболовства», — отметил он.

Для этого необходим системный промысел и глубокая переработка. Помимо традиционного для Азии соления, специалисты АзНИИРХ разработали инновационные продукты: мармелад, конфеты и печенье с добавлением медуз. Хотя их белок неполноценен по аминокислотам, в нем много микроэлементов.

«Они содержат достаточно много селена и ряд других микроэлементов, которые полезны для здоровья. Поэтому они интересны как добавка к хлебу, печенью или мармеладу», — говорит зоолог.

Еще более перспективно биомедицинское направление. Медузы — источник коллагена, «межклеточного клея», востребованного в регенеративной медицине.

«Такие продукты подойдут для восстановления кожи и культивирования клеток того же эпителия», — отмечает Дудкин.

При этом ученым предстоит решить задачу очистки коллагена от нейротоксинов стрекательных клеток.

Однако, по словам эксперта, вылов не решит проблему радикально. Годовое мировое потребление медуз — около 300 тысяч тонн, тогда как их биомасса в Азовском море оценивается в колоссальные 6,5 миллионов тонн. Требуется комплексный подход, включающий не только промысел, но и утилизацию излишков, а также биологическую мелиорацию водоема.

