По словам военного аналитика Андрея Марочко, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) установило блокпосты и заградительные отряды вокруг Купянска в Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство среди украинских солдат. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

По его словам, покинуть город украинским военным «почти нереально». Повсюду установлены заграждения, и выбраться из этого населённого пункта — задача крайне трудная.

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно», — уточнил Марочко.

Марочно также сообщил о значительных потерях Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Петровское и западных окраин Белогоровки в ЛНР.

«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что Российские войска вошли на окраины Купянска в Харьковской области.