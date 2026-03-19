Маршрут настроен: родитель арестованного ученого раскрыл детали ловушки в Польше

Российского археолога Александра Бутягина намеренно завлекли на территорию Польши, где его впоследствии задержали. С таким заявлением выступил отец ученого Михаил Бутягин в беседе с агентством «Раптли», пишет Life.ru.

По словам родителя, изначально его сын планировал перелет через Лиссабон. Однако маршрут пришлось скорректировать из-за настойчивых просьб изменить планы и заехать в Польшу. Михаил Бутягин охарактеризовал произошедшее как сознательную провокацию.

Отец арестованного также рассказал о скудных контактах с сыном. За все время, проведенное в следственном изоляторе, Александру лишь раз дали возможность позвонить супруге. Еще несколько коротких посланий удалось передать дипломатам.

Михаил Бутягин держит руку на пульсе событий и назвал вердикт суда предсказуемым. Он не сомневается, что на служителей Фемиды оказывалось давление. Защита уже готовит документы для подачи апелляции.