Март под вопросом: стоит ли менять билеты в Эмираты из-за обстановки в мире

Россиянам рекомендуют тщательно оценить возможные последствия перед запланированными визитами в Дубай в ближайшие недели. Причиной стали сохраняющиеся ограничения в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне ближневосточного конфликта, что создает перебои в расписании регулярных авиаперевозок, пишет rznonline со ссылкой на Столицу58.

Как пояснили представители туристического сектора, существующие запреты затрагивают именно плановые вылеты. Для тех путешественников, кто уже находится в Эмиратах, предусмотрены альтернативные трансферы. Отели и прочая туристическая инфраструктура страны работают без сбоев.

Гостям, решившим остаться в регионе, настоятельно советуют проявлять бдительность. Рекомендуется держаться подальше от неблагополучных кварталов и постоянно держать руку на пульсе, поддерживая связь с представителями турфирм и авиаперевозчиками, чтобы вовремя узнать об изменениях или организации вывозных бортов.

Специалисты призывают до нормализации обстановки повременить с путешествиями не только в ОАЭ, но и в соседние государства залива. В зоне риска оказались Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. При планировании маршрута необходимо учитывать нынешние лимиты и высокую вероятность корректировок в графике авиасообщения.