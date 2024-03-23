Mash: НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области атаковал украинский БПЛА, начался пожар

В Самарской области горит нефтеперерабатывающий завод. Как передает Mash, предприятие в городе Новокуйбышевск атаковано под утро субботы, 23 марта, вражеским дроном.

Информации от официальных источником на этот счет пока нет.

«По сообщениям очевидцев, около часа назад был слышен взрыв, затем видно пламя от пожара. Завод мог атаковать беспилотник», — приводится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы региона. Информации о пострадавших пока нет.