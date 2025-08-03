Mash: в Таиланде арестовали российского блогера Збарского, снимавшего боевые действия

В Таиланде был задержан блогер, который вел несанкционированные военными съемки боевых действий на границе с Камбоджей. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Mash.

По информации из источника, 49-летний блогер Тимур Збарский преодолел расстояние примерно в 150 километров вдоль границы. В ходе своего путешествия он вёл видеозапись, фиксируя работу систем ПВО и последствия обстрелов.

Стало известно, что сначала гражданина России задержали активисты добровольной дружины, но затем его отпустили. По прибытии в Паттайю он был взят под стражу и отправлен в тюрьму. После этого его ожидает депортация из страны.

До своего задержания гражданин России успел сделать фото опустевшего города, расположенного недалеко от границы. На снимках видны магазины и жилые дома с разбитыми окнами. В настоящее время все эти фотографии удалены из его аккаунтов в социальных сетях.