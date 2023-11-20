Маша Малиновская рассказала, что страдает РПП, в частности – булимией

Телеведущая Маша Малиновская откровенно рассказала о своей проблеме: она страдает расстройством пищевого поведения (РПП), в частности – булимией. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Звезда признается, что вызывает у себя тошноту при переедании на диете и испытывает чувство ненависти к себе за позволенную сладость, например, за кусочек торта. Малиновская попробовала множество диет, но самым экстремальным из них оказалось интервальное голодание.

Ей сложно не есть 16 часов, поскольку Малиновская любит чем-то полакомиться. Однако, после этого могут последовать приступы очищения. Конечно, не в публичных местах, а дома.

После родов ведущая поправилась на двадцать килограммов и установила внутрижелудочный баллон в надежде на похудение, но, к сожалению, это не принесло ей желанных результатов. Напомним, ранее 42-летняя Малиновская уже рассказывала, что помогает ей держать форму.