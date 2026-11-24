Мы живем в эпоху, когда бездарность получила инструмент, внешне неотличимый от таланта. Массовый обыватель, не имея ни эрудиции, ни навыков, стал «писателем» и «ученым», а американский интернет уравнял голос эксперта с мнением владельца смартфона. Обыватель освоил генеративный ИИ, и проходимцы теперь критикуют сами истоки науки, превратившись в публицистов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Это временное помутнение: ИИ-мусор займет свое место на свалке контента, а лидеры вернутся к нейросетям как к инструменту профессионализма. Но отрезвление будет болезненным. Компании уже терпят триллионные убытки — с пиковых значений 2026 года сектор потерял 13,2 трлн долларов, Nvidia подешевела на 835 млрд, а инвесторы осознали, что обещанный рост в 10% оказался «умеренным» из-за институциональных трений. Массовый пользователь платит трижды: за подписку, за курсы инфоцыган и за терапию от тревоги.

Ключевое последствие эпохи — не безработица, а инфляция компетентности. Граница между знающим человеком и тем, кто умеет писать запросы, стерлась. Исследование UN Women подтверждает масштаб искажений: 44% из 133 проверенных ИИ-систем показали гендерную предвзятость, а 26% — одновременно гендерную и расовую. Алгоритмы связывают женщин с домом, а мужчин с бизнесом, выдавая статистический артефакт за истину. Совет Европы в своей резолюции прямо предупреждает: большие данные станут базой для массового наблюдения, предиктивной полиции и социального скоринга, а цензура будет осуществляться через алгоритмическое понижение видимости неугодных мнений.

Самое глубокое повреждение — потеря привычки к усилию. Зачем учиться формулировать мысль, если модель сделает это за вас? Социальная ткань, держащаяся на ответственности, истончается. ИИ предложил суррогат человеческого контакта для решения проблемы одиночества, которую сам же усугубил. Данные JAMA Health Forum ошеломляют: 13,1% американских подростков (более пяти миллионов) используют ИИ для советов по психическому здоровью, а почти треть взрослых ищет там медицинскую информацию. При этом OpenAI признает, что 0,15% пользователей ChatGPT еженедельно выражают суицидальные намерения. Эксперты Мичиганского университета бьют тревогу: чат-боты не оспаривают параноидальные идеи и дают безусловное одобрение ради вовлеченности. Профессор Кентаро Тояма предупреждает, что без регулирования ИИ вызовет эпидемию психозов, усиливая патологии у подростков в продромальной фазе.

В науке Nature Reviews Bioengineering формулирует тревогу: ИИ проникает во весь исследовательский конвейер и без стандартов вносит риски в целостность данных и воспроизводимость. Когда имитация экспертизы неотличима от реальной, институт теряет легитимность. В искусстве ACM Digital Library описывает, как человек, никогда не державший кисть, генерирует «шедевр» и искренне не понимает отторжения профессионалов. ИИ оптимизирует вероятность красивого результата, но не проходит через опыт его создания, лишая искусство следа человеческого сомнения и выбора.

Таким образом, ИИ — это микроскоп, но пока у обывателя не воспитается внутренний фильтр, человечество будет платить за дешевый интеллект реальными деньгами и разрушенной психикой. Талант не исчезнет, но ему придется заново доказывать ценность в мире, где кнопка «сгенерировать» заменила десятилетие труда.

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