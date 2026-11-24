Пиво и крепкий алкоголь опасны не только для печени, но и для почек. Об этом сообщает канал врача-эндокринолога Зухры Павловой.

По словам Павловой, исследование показало, что употребление крепкого алкоголя увеличивает риск острого повреждения почек на 40%, а пива — на 24%. Для вина ученые такой связи не выявили, однако это не доказывает, что оно безопасно или полезно.

Врач подчеркнула, что независимо от вида напитка риск резко возрастает при употреблении более 14 порций в неделю — это примерно 2,5 литра пива или две-три бутылки вина.

Ранее считалось, что алкоголь сначала разрушает печень, а затем провоцирует отказ почек. Однако новые данные показали, что спиртное само по себе запускает воспалительные процессы в почечных тканях. Коварство в том, что почки «молчат» до последнего: первые признаки сбоя можно увидеть только в анализах, предупредила врач.

Ранее стало известно, что даже умеренный дефицит цинка может способствовать воспалению в кишечнике.