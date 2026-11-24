Решение эстонских властей о полном закрытии пограничных переходов с Россией вряд ли спровоцирует цепную реакцию среди других соседей, считает главный научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал перспективы дальнейшей изоляции приграничных территорий и влияние этих мер на российскую экономику.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обосновал этот шаг необходимостью пресечь попытки обхода санкционных ограничений и минимизировать активность российских спецслужб за рубежом. На фоне этих событий эксперты обсуждают, как радикальный шаг у границы изменит логистику и повседневную жизнь в регионе. При этом официальный Таллин продолжает балансировать между политическими лозунгами и практическими нуждами, поскольку демонстративная решительность зачастую скрывает за собой узкие экономические интересы элит.

Швейцер отметил, что, несмотря на общую риторику Брюсселя, каждое государство руководствуется прежде всего национальными приоритетами.

Вряд ли решение Эстонии вызовет аналогичные действия со стороны других соседей России. У каждого государства свои интересы и собственное видение ситуации, поэтому единой линии поведения у них нет, — пояснил он.

Аналитик подчеркнул, что действия прибалтийских стран вписываются в общую канву политики ЕС, однако «заколачивать досками» все выходы невозможно. Ситуация в соседних государствах, таких как Финляндия, подтверждает сложность вопроса: там даже возникают внутренние конфликты, когда отдельные депутаты требуют открыть границы, рискуя своей политической карьерой. Между тем борьба с Россией уже привела к ощутимым потерям доходов в приграничных городах, где торговля и сфера услуг оказались на грани паралича.

Полностью прекращать все контакты и закрывать каналы сообщения невозможно. Поэтому каждое государство будет принимать решения с учетом обстоятельств и собственных интересов на конкретном этапе, — рассказал эксперт.

Говоря о последствиях для Москвы, Швейцер добавил, что на государственном уровне масштабного эффекта от действий Таллина не ожидается. Тем не менее, удар придется на частный сектор и предпринимателей, чья деятельность напрямую связана с прибалтийским направлением. В условиях, когда влияние Европы слабеет без конструктивного диалога с Кремлем, ограничения в первую очередь бьют по рядовым гражданам и организациям, вовлеченным в трансграничные торговые операции.

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