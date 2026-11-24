Минцифры допустило, что тарифы на мобильную связь и домашний интернет в России будут расти быстрее инфляции. Согласно обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, к 2027 году ежемесячный чек может подскочить до 2,3-2,5 тыс. рублей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Для семейного бюджета это ощутимый удар, на который абоненты в соцсетях отвечают коротко: «Лучше за эти деньги покушать». Отраслевые эксперты заранее «прогревают» общественное мнение, дабы повышение встретили с пониманием, однако цифры прибыли операторов заставляют сомневаться в их бедственном положении.

Аргумент ведомств и компаний строится на дисбалансе: за десять лет потребление интернета в стране выросло почти в девять раз. В 2021–2025 годах трафик прибавлял по 21,6% в год, тогда как доходы операторов — лишь по 8% при общей инфляции в 10,5%.

По версии Минцифры, модернизировать сети без роста тарифов невозможно, так как текущих доходов едва хватает на покрытие расходов. Гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков называет 2300–2500 рублей «нижним порогом», при котором компании смогут не просто выживать, а развиваться, ссылаясь на дорогую логистику, электричество и требования к критической информационной инфраструктуре. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин парирует: «справедливая»плата сегодня — от 1000 до 1200 рублей, а большинство платит 550–600. Разрыв объясняется тем, что последние годы отрасли запрещали поднимать цены выше инфляции, и к «справедливым расценкам» рынок вернется только через пять лет при текущих темпах роста в 12–12,5%.

Однако финансовая отчетность «большой четверки» подрывает тезис о безвыходности. По данным ComNews Research, рентабельность операторов составляет от 34% до 46%: OIBDA 34,5% у МТС, 42,3% у «МегаФона», 42,7% у «ВымпелКома» и 46,1% у Т2. Это позволяет выплачивать акционерам миллиарды рублей ежегодно — только МТС в 2025 году перечислила 69,32 млрд рублей, а «МегаФон» — 24,36 млрд.

Гендиректор ComNews Леонид Коник прямо называет заявления о нехватке денег уловкой:

Получать предоплату и строить сеть на деньги абонентов, как какое-то долевое строительство, в отрасли до сих пор не было — и хорошо бы, чтобы не было в будущем.

Минцифры просит не паниковать, подчеркивая, что проект стратегии — пока лишь расчеты, а не приказ. Любое повышение пройдет проверку в ФАС, которая в 2024 году уже признавала рост тарифов экономически необоснованным и заставляла операторов возвращать деньги со штрафом. Тем не менее гендиректор TelecomDaily Денис Кусков предупреждает, что темп роста может вырасти до 15–20% в год. Для сдерживания цен он предлагает налоговые льготы или субсидии на подключение к электросетям. При этом эксперты отмечают, что сплошное покрытие 5G экономически невыгодно из-за дороговизны отечественного оборудования, поэтому сети пятого поколения будут развивать точечно для крупных предприятий.

Общественное мнение в соцсетях разделилось на злость, скепсис и поиск лайфхаков. Пользователи прямо говорят: «Я лучше за эти 2500 покушать куплю» или «Перестану пользоваться интернетом». Многие отмечают, что платят не только за связь, но и за ее глушение и блокировки. Архивные тарифы вызывают отдельную боль — люди жалуются на поднятие цен в пять раз без предупреждения. В ответ абоненты выработали тактику: уходить к конкурентам, объединяться в семейные группы для скидок до 40% или переходить на вай-фай в общественных местах. Если операторы задерут цены, аудитория просто сократит использование мобильного интернета, стреляя компаниям в ногу.

Ранее сообщалось, что хакер скупил старые SIM-карты и тайно набрал рассрочек на маркетплейсах.