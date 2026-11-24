Расходы на верификацию клиентских данных могут привести к росту банковских тарифов для населения, считает экономист и финансовый аналитик Александр Лежава. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что инициатива МВД по введению платы за проверку паспортов является попыткой государства найти дополнительные источники доходов для наполнения бюджета.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел подготовило проект правительственного постановления, согласно которому каждый запрос финансовой организации на подтверждение подлинности документа будет стоить 50 рублей. По информации Forbes, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на встрече с представителями ведомств и банковского сектора подтвердил решение о поддержке данной инициативы. Усиление контроля происходит на фоне того, как в России готовят новые правила для клиентов, касающиеся идентификации счетов.

Лежава полагает, что финансовые институты не станут брать на себя дополнительные издержки. По его мнению, затраты на взаимодействие с государственными базами данных будут переложены на плечи потребителей через скрытые механизмы.

Думаю, эти расходы просто переложат на клиентов через повышение комиссий и тарифов. Сами банки не станут оплачивать проверку паспортов за счет собственных доходов, — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что крупные игроки рынка теоретически могли бы поглотить эти расходы, однако рыночная стратегия не подразумевает снижения рентабельности. Для средних и малых банков ситуация выглядит критической из-за ограниченных ресурсов.

Крупные банки, такие как Сбер и ВТБ, могут позволить себе дополнительные расходы. А откуда взять деньги небольшим и средним кредитным организациям? Многие из них и так работают на грани рентабельности, — рассказал эксперт.

В конечном итоге любая фискальная нагрузка на финансовый сектор отражается на кошельке рядового гражданина. Специалисты напоминают, что сегодня банки остановили миллионы атак, направленных на хищение средств, что также требует колоссальных вложений в безопасность. Кроме того, стоит учитывать, что лимит по кредитке могут урезать даже дисциплинированным заемщикам при изменении внутренней политики банка, вызванном ростом операционных расходов.

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