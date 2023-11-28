Машину пенсионера из Щелково, который задержал грабителя, отреставрировали

«Оку» пенсионера Михаила Макарова из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, отнявшего мобильный телефон у школьника, отреставрировали и уже доставили владельцу. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, в реставрации автомобиля принимал участие автоблогер Жекич Дубровский. В ходе работ прежний автомобиль переделали как внутри, так и снаружи, оставили только кузов и крышу. По словам мужчины, автомобиль Niva Legend, который ему за его поступок подарила администрация города, является отличным подарком, но подходит только для деловых поездок. Прежняя «Ока» все же является родной и любимой сердцу машиной, признался он.

Напомним, что инцидент произошел в конце октября этого года. Пенсионер ремонтировал автомобиль во дворе дома, когда услышал крики ребенка, который просил о помощи. Житель Щелково пришел на помощь, повалил злоумышленника на асфальт с помощью подножки и удерживал его, пока ребенок объяснял, что у него украли телефон. Позднее в ситуацию вмешалась женщина, которая отняла смартфон ребенка у грабителя.