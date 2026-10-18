Михаил Подкорытов принес России первое золото на первенстве Европы

ТАСС: Подкорытов выиграл молодежное первенство Европы по тяжелой атлетике

Культура и спорт

Российский тяжелоатлет Михаил Подкорытов стал победителем первенства Европы среди спортсменов до 23 лет, которое проходит в Албании. Спортсмен выиграл в весовой категории до 95 килограммов, подняв в сумме 373 килограмма: 165 килограммов в рывке и 208 килограммов в толчке, пишет ТАСС.

Эта победа принесла сборной России первое золото на проходящем турнире. В тот же день первым призером соревнований среди отечественных спортсменов стал Артем Грудинин. Он выступал в весовой категории до 110 килограммов и показал результат 372 килограмма (170 в рывке и 202 в толчке), уступив только поляку Марцину Циолковскому, который поднял 377 килограммов (176 + 201).

Европейское первенство по тяжелой атлетике проходит в Дурресе и завершится 19 октября.

Ранее стало известно, что Андрей Разин официально покинул«Металлург».

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